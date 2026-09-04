Wegweisend für Südtirol
Autonomie statt Selbstbestimmung: Was das „Gruber-De-Gasperi-Abkommen“ brachte
Die beiden Außenminister Alcide De Gasperi und Karl Gruber (r.) schlossen vor 80 Jahren das „Pariser Abkommen“ zu Südtirol.
© STEININGER: SÜDTIROL IM 20. JAHRHUNDERT STUDIENVERLAG
Mit dem Pariser Vertrag oder „Gruber-De-Gasperi-Abkommen“ vor 80 Jahren am 5. September 1945 wurde die Grundlage für die Südtirol-Autonomie geschaffen. Kritiker sprechen vom Verrat am Selbstbestimmungsrecht.
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