Wo die bösen Buben grölen: Heißer Sound im Waldcafé unter dem Stuibenfall

Das Stuböbele lockt am Samstag, 5. September wieder einmal Freunde ehrlicher Rockmusik an. Ab 14 Uhr geht‘s los. Shuttleservice für Bequeme oder ein Spaziergang für Sportliche bis zur Bühne beim Waldcafé.

Umhausen – Das Waldcafé Stuböbele lässt es wiedermal rocken. Per Shuttle um 5 Euro pro Person gelangen die Zuschauer gemütlich oder per Spaziergang sportlich zur Eventbühne. Den Kickstart liefert ab 14 Uhr die Gruppe „Herbert“, wenn sie entschlossen in die Saiten greift. Das „Gehsteig Massaka“ liefert ab 16 Uhr seinen Sound ab.

Das Waldcafé Stuböbele wird wieder zum Eventgelände . © Michael Leitner

Je später der Abend, desto interessanter die Gäste, heißt es auch im Ötztal, wenn um 17.30 Uhr „Wrath Symmetry“ für Stimmung sorgen. Als die heurigen Headliner haben sich „Die Analphabeten“ ab 19 Uhr angekündigt. Zwischen den jeweiligen Sets gibt‘s eine halbstündige Verschnaufpause. Für das leibliche Wohl direkt am Festivalgelände ist bestens gesorgt.