24-Jährige in Grazer Innenstadt getötet: Polizei hält sich bedeckt

Eine junge Frau wurde am Donnerstag in einer Wohnung in Graz getötet. Unter Verdacht steht ein 23-Jähriger, der mit dem Opfer verwandt sein soll.

Im Falle jener 24-jährigen Frau, die am Donnerstagmittag bei einem offensichtlichen Gewaltdelikt in einer Wohnung in der Grazer Innenstadt getötet worden ist, hielt sich die Polizei am Freitag bedeckt. Ein Verdächtiger, ein 23-jähriger Mann aus dem nahen familiären Umfeld, war noch im Stiegenhaus von Beamten der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) festgenommen worden. Zu einem eventuellen Vernehmungsergebnis und einem Motiv gab es vorerst keine Auskünfte.

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Die Polizei war gegen 12.40 Uhr telefonisch bezüglich einer Gewalttat in einer Wohnung in der Grazer Innenstadt alarmiert worden. Polizisten fanden die 24-Jährige, die wegen der erlittenen Verletzungen noch am Vorfallsort verstarb. Zum Verwandtschaftsverhältnis der beiden jungen Leute wollte ein Polizeisprecher am Freitag vorerst nichts sagen, ebenso wenig wie über eine eventuelle Tatwaffe. Eine Obduktion des Leichnams der 24-Jährigen wurde angeordnet. Der Festgenommene war ins Polizeianhaltezentrum gebracht worden.