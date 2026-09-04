Wie gefährlich ist der neue Radweg? RadfahrerInnen müssen Igler Straße queren

Um künftig von Innsbruck auf den neuen Radweg Richtung Schloss Ambras zu kommen, muss die Igler Straße beim Kreisverkehr gequert werden. Das Land sieht keine potenzielle Gefahrenstelle für die RadfahrerInnen. Klar ist nun auch, dass für das Radwegprojekt die Straße durch Aldrans talwärts verlegt wird.