Ab Montag Totalsperre
Wie gefährlich ist der neue Radweg? RadfahrerInnen müssen Igler Straße queren
An der Stelle, an der die Igler Straße in den Kreisverkehr übergeht, müssen die RadfahrerInnen über die Fahrbahn, um zum Radweg Richtung Schloss Ambras zu kommen.
© Daniel Liebl
Um künftig von Innsbruck auf den neuen Radweg Richtung Schloss Ambras zu kommen, muss die Igler Straße beim Kreisverkehr gequert werden. Das Land sieht keine potenzielle Gefahrenstelle für die RadfahrerInnen. Klar ist nun auch, dass für das Radwegprojekt die Straße durch Aldrans talwärts verlegt wird.
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