Leser am Wort, Politik muss liefern: Tirols Grünen-Chef Gebi Mair jetzt im Live-Chat

Der politische Herbst zieht ins Land und die Tiroler Parteispitzen stellen sich den Fragen von TT-LeserInnen. Den Anfang macht heute Tirols Grünen-Chef Gebi Mair im TT-Chat.

Was könnte in Tirol besser laufen? Welche Verbesserungen braucht es in diesem Land? Sind die bisherigen Strategien für ein gutes und leistbares Leben richtig? Was soll sich ändern, was bewegt Tirols BürgerInnen? Kurz: Welche Fragen würden Sie als Bürgerin bzw. Bürger Tirols Parteichefs gerne stellen?

Gelegenheit dazu gibt es ab dieser Woche bis Mitte Oktober in den TT-Chats mit den ParteichefInnen. Den Anfang macht Tirols Grünen-Chef Gebi Mair am Mittwoch von 9 bis 10 Uhr. Fragen an ihn können an forum@tt.com gemailt oder direkt über folgendes Formular verschickt werden:

Danach stehen auch LH Anton Mattle (VP), LH-Stellvertreter Philip Wohlgemuth (SP), Markus Abwerzger (FP), Birgit Obermüller (NEOS) und Andrea Haselwanter-Schneider (Liste Fritz) den TT-Leserinnen Rede und Antwort. Die weiteren Chat-Termine werden in Kürze verkündet. (TT)

Chat mit Tirols Grünen-Chef Gebi Mair: