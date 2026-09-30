Lohnt sich der Kauf?
Beispiel-Rechner: Ab wie vielen Zutritten sich eine Saisonkarte in Tirol wirklich lohnt
Freizeitticket, Regio Card oder Snow Card: Die Verbundkarten lohnen sich nur, wenn man sie auch entsprechend nutzt.
© snow card tirol
Der Verkauf von Freizeitticket, Regio Card und Snow Card startet wieder. Doch ab wie vielen Skitagen, Bergbahnfahrten oder anderen Nutzungen macht sich der Preis einer Saisonkarte bezahlt? Unser Beispiel-Rechner zeigt anhand verschiedener Szenarien, wie viele Besuche nötig sind, damit sich die Karte im Vergleich zu Einzeltickets rechnet.
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