Beispiel-Rechner: Ab wie vielen Zutritten sich eine Saisonkarte in Tirol wirklich lohnt

Der Verkauf von Freizeitticket, Regio Card und Snow Card startet wieder. Doch ab wie vielen Skitagen, Bergbahnfahrten oder anderen Nutzungen macht sich der Preis einer Saisonkarte bezahlt? Unser Beispiel-Rechner zeigt anhand verschiedener Szenarien, wie viele Besuche nötig sind, damit sich die Karte im Vergleich zu Einzeltickets rechnet.