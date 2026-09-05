Lohnt sich der Kauf?
Beispiel-Rechner für Unschlüssige: Ab wie vielen Zutritten sich eine Saisonkarte wirklich rechnet
Freizeitticket, Regio Card oder Snow Card: Die Verbundkarten lohnen sich nur, wenn man sie auch entsprechend nutzt.
© snow card tirol
Der Verkauf der großen Verbundkarten Freizeitticket, Regio Card und Snow Card in Tirol beginnt in knapp einem Monat. Viele Sportbegeisterte und Familien fragen sich jeden Herbst, ob sich die teure Anschaffung auch lohnt. Wir haben einen eigenen Beispiel-Rechner für Unschlüssige erstellt.
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