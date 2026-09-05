Beispiel-Rechner für Unschlüssige: Ab wie vielen Zutritten sich eine Saisonkarte wirklich rechnet

Der Verkauf der großen Verbundkarten Freizeitticket, Regio Card und Snow Card in Tirol beginnt in knapp einem Monat. Viele Sportbegeisterte und Familien fragen sich jeden Herbst, ob sich die teure Anschaffung auch lohnt. Wir haben einen eigenen Beispiel-Rechner für Unschlüssige erstellt.