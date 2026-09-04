Langlaufen im Sommer
Skiroller werden immer beliebter in Tirol, doch darf man damit auf der Straße fahren?
Aktuell gilt das Skiroller-Fahren eher als ein aufkommender Nischensport und nicht als Trendsport – hin und wieder sieht man die Roller allerdings auch auf Tirols Straßen.
© Aleksandr Potashev
Ein Mann auf Skirollern legte vor kurzer Zeit den Verkehr in Innsbruck lahm. Für die Sportart, die als immer beliebtere Sommeralternative zum Langlaufen ausgeübt wird, gelten besondere Regeln.
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