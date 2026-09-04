Teureres Parken in Tirol abgesagt: Land stampft Gebührenerhöhung ein

Die Preise für 30 Minuten Parken in einer Kurzparkzone hätten in Tirol im kommenden Jahr von 1,10 Euro auf maximal 1,60 Euro steigen sollen. Die AK Tirol und die Wirtschaftskammer liefen Sturm gegen das Vorhaben der Landesregierung. Die rudert jetzt zurück. Am Freitag sagte LH Anton Mattle die geplante Novelle ab.