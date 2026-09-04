EU-Abschiebezentren: Keine Gefängnisse, sondern „offene Anlagen“

Die so genannten „Return Hubs“ außerhalb der EU sollen nicht gefängnis-ähnlich ausfallen. Die für Migration zuständigen Minister jener fünf EU-Staaten, die sie umsetzen wollen, feilen weiter an den Details.

Kopenhagen – Dänemark will bereits nächstes Jahr erste Migranten in Abschiebezentren außerhalb der EU unterbringen. Das sagte der dänische Minister für Migration und Integration, Morten Bødskov, nach einem Treffen verbündeter Länder in Kopenhagen.

Österreich in Fünfer-Gruppe innerhalb der EU

In die geplanten Abschiebezentren – auch „Return Hubs“ genannt – sollen vollziehbar ausreisepflichtige Personen kommen, die nicht in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden können – etwa, weil das Heimatland sich weigert, sie zurückzunehmen. Österreich treibt das Vorhaben bereits seit Längerem gemeinsam mit Deutschland, Dänemark, Griechenland und den Niederlanden voran. Das nächste Treffen der Fünfer-Gruppe soll es Ende September in München geben.

Ziel ist es, das Geschäftsmodell der Schleppermafia nachhaltig zu zerschlagen Gerhard Karner (ÖVP), Innenminister

„Wir wollen in diesem Jahr noch eine Vereinbarung mit Drittländern erreichen, die dann den Aufbau von Return Hubs ermöglichen“, so der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt (CDU). Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hatte vor dem Treffen bekräftigt: Ziel der Rückkehrzentren sei es, „das Geschäftsmodell der Schleppermafia nachhaltig zu zerschlagen“. Nach den Beratungen in Kopenhagen pochte er darauf: „Wer sich illegal in Europa aufhält, muss Europa verlassen.“

Bødskov betonte, die Abschiebezentren müssten ein „gemeinsames europäisches Projekt“ in Einklang mit dem EU-Recht und internationalen Verpflichtungen sein. Zudem müsse ein Return-Hub-Modell die Zahl der Menschen, die illegal in die EU einwandern, spürbar reduzieren. Mit welchen Drittstaaten man über die Zentren verhandle, blieb unklar. Kolportiert wurden zuletzt Uganda und Ruanda.

„Keine Haftanstalten“

„Wir sprechen nicht über Haftanstalten“, hob der Sozialdemokrat Bødskov hervor. Die weggebrachten Migranten sollen ihm zufolge im Land eines Rückkehrzentrums „eine zweite Chance bekommen, sich dort ein Leben aufzubauen“. Sein niederländischer Kollege Bart van den Brink sagte: „Es werden offene Anlagen.“ Dort untergebrachte Menschen sollen demnach im Aufnahmeland auch arbeiten können. Über mögliche „Return Hubs“ wird seit Jahren diskutiert, sie sind höchst umstritten.

Experten, Nichtregierungsorganisationen wie Amnesty International und internationale Organisationen wie der Europarat oder das UNHCR warnen allerdings vor menschenrechtlichen Risiken. Zu den Gefahren zählen die Kritiker willkürliche Inhaftierungen, Folter und Misshandlungen sowie rechtswidrige Weiterabschiebungen. Vor dem Tagungsort, dem dänischen Parlament, demonstrierte am Freitag eine kleine Gruppe gegen die Return Hubs. Auf Transparenten und in Sprechchören sprachen sich die rund 20 Protestteilnehmer gegen eine „Festung Europa“ aus.