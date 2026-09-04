Betrüger brachten 60-Jährigen in Landeck um mehr als 100.000 Euro

Hohe Gewinne bei angeblich geringem Risiko wurden einem 60-jährigen aus Landeck versprochen. Statt einer beantragten Auszahlung folgten weitere Zahlungsaufforderungen. Der Mann verlor einen niederen sechsstelligen Eurobetrag.

Ein 60-jähriger aus Landeck ist Opfer eines Anlagebetrugs geworden. Der Mann verlor einen niederen sechsstelligen Eurobetrag. Aufmerksam geworden war er durch ein Täuschungsvideo, das für eine angebliche Trading-Plattform warb.

Zwischen dem 28. Juli und dem 27. August 2026 wurde der 60-Jährige von einem bislang unbekannten Täter zu immer höheren Investitionen verleitet. Ihm wurden hohe Gewinne bei angeblich geringem Risiko versprochen.

Am 10. August wollte der Mann einen Teil des vermeintlichen Gewinns auszahlen lassen. Daraufhin wurde er zu mehreren weiteren Überweisungen auf ausländische Bankkonten und an Kryptoadressen bewegt. Die versprochene Auszahlung erhielt er nicht.