30 Gemeinden analysiert
Die Zeit der Rücktritte: Warum Bürgermeister gerade übergeben und wie sich das rechnet
Kurz vor Zwölf: In vielen Gemeinden übergeben derzeit die BürgermeisterInnen ihr Amt.
© Thomas Böhm
Immer wieder übergeben Bürgermeister in Tirol vorzeitig ihr Amt, gerade eben in Kirchberg und Sölden. Die Nachfolger können sich vor der nächsten Wahl einarbeiten. Aber haben sie wirklich einen Amtsbonus? Fünf aktuelle und ehemalige Dorfchefs berichten über ihre Erfahrungen. Dazu zeigt eine umfassende Daten-Analyse, wie es bei der vergangenen Wahl ablief.
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