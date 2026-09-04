Auto schob Motorrad nach Auffahrunfall gegen Lkw : 61-Jährige wurde in Innsbruck verletzt

Eine 61-jährige Motorradfahrerin ist bei einem Unfall an einer Kreuzung verletzt worden. Ein 21-jähriger Autofahrer übersah laut Polizei das dort haltende Motorrad und fuhr mit seinem Pkw auf.

Durch den Aufprall wurde das Motorrad gegen einen kreuzenden Lkw geschoben. Die 61-Jährige stürzte und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Ein Notarzt und die Rettung versorgten die Frau zunächst an der Unfallstelle. Anschließend brachte die Rettung sie in die Klinik Innsbruck.