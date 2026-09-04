In Klinik gebracht
Auto schob Motorrad nach Auffahrunfall gegen Lkw : 61-Jährige wurde in Innsbruck verletzt
Eine 61-jährige Motorradfahrerin ist bei einem Unfall an einer Kreuzung verletzt worden. Ein 21-jähriger Autofahrer übersah laut Polizei das dort haltende Motorrad und fuhr mit seinem Pkw auf.
Durch den Aufprall wurde das Motorrad gegen einen kreuzenden Lkw geschoben. Die 61-Jährige stürzte und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Ein Notarzt und die Rettung versorgten die Frau zunächst an der Unfallstelle. Anschließend brachte die Rettung sie in die Klinik Innsbruck.
Das Motorrad wurde bei der Kollision schwer beschädigt. Angaben zum Unfallort, zum Zeitpunkt sowie zu möglichen Schäden am Pkw und am Lkw enthält die Aussendung nicht. (TT.com)