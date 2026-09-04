Gesamt-Dritter Gall verlor Helfer Mühlberger, Van Aert gewann 13. Vuelta-Etappe
Wout van Aert hat bei der diesjährigen Vuelta seinen ersten Tagessieg geholt. Der Belgier setzte sich auf der 13. Etappe über 192,8 km nach Loja aus einer Ausreißergruppe im Zielsprint gegen den Franzosen Valentin Paret-Peintre durch. Van Aerts Visma-Teamkollege Matthew Brennan begnügte sich mit dem dritten Platz. In der Gesamtwertung blieb alles beim Alten: Der Spanier Enric Mas trägt das Rote Trikot weiter 1:45 Minuten vor Primoz Roglic und 2:06 Minuten vor Felix Gall.
Gall kam mit dem Hauptfeld mit drei Minuten Rückstand im Ziel an. Der Vorsprung des Osttirolers auf den viertplatzierten Richard Carapaz beträgt 1:47 Minuten. Der Decathlon-Kapitän verlor mit Gregor Mühlberger jedoch einen wichtigen Helfer. Der formstarke Niederösterreicher kam nach rund 30 km zum Sturz und musste in Folge aufgeben. Mühlberger lag vor der Etappe als Gesamt-Neunter auf dem Weg zu einer Top-Ten-Platzierung.
Van Aert im Zielsprint souverän
Van Aert und Paret-Peintre hatten sich rund vier Kilometer vor dem Ziel aus einer neunköpfigen Fluchtgruppe abgesetzt. Der Sprint war eine klare Sache für den Klassiker-Spezialisten, der den insgesamt vierten Etappensieg bei der Vuelta in seiner Karriere holte. Brennan griff nach bisher drei Etappensiegen bei dieser Tour nicht in die Entscheidung ein.
Am Samstag steht die nächste schwere Bergankunft auf dem Programm. Mas geht als Favorit in den 154,9 Kilometer langen Abschnitt zur Sierra de La Pandera. Der 11,8 Kilometer lange Schlussanstieg weist eine durchschnittliche Steigung von 7,5 Prozent auf. (TT.com, APA)
Vuelta a Espana
13. Etappe Almuñécar/Spanien - Loja/Spanien (192,80 km), 4.9.2026:
1. Wout van Aert (Belgien) - Team Visma 4:34:00 Std.; 2. Valentin Paret Peintre (Frankreich) - Soudal Quick-Step + 0 Sek.; 3. Matthew Brennan (Großbritannien) - Team Visma + 24; 4. Jarno Widar (Belgien) - Lotto Intermarché; 5. Vincenzo Albanese (Italien) - EF Education-EasyPost; 6. Finn Fisher-Black (Neuseeland) - Red Bull–Bora–hansgrohe; 7. Kevin Vermaerke (USA) - UAE Team Emirates - XRG; 8. Léo Bisiaux (Frankreich) - Decathlon CMA CGM Team + 28; 9. Simon Dalby (Dänemark) - Uno-X Mobility + 32; 10. Filippo Zana (Italien) - Soudal Quick-Step + 45; ... 49. Emanuel Buchmann (Ravensburg) - Cofidis + 3:29 Min.; 52. Hannes Wilksch (Cottbus) - Tudor Pro Cycling Team; 60. Marco Brenner (Ansbach) - Tudor Pro Cycling Team
Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 13. Etappe:
1. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team 45:08:51 Std.; 2. Primoz Roglic (Slowenien) - Red Bull–Bora–hansgrohe + 1:45 Min.; 3. Felix Gall (Österreich) - Decathlon CMA CGM Team + 2:06; 4. Richard Carapaz Montenegro (Ecuador) - EF Education-EasyPost + 3:53; 5. Oscar Onley (Großbritannien) - Netcompany Ineos + 4:29; 6. Jakob Omrzel (Slowenien) - Bahrain Victorious + 4:59; 7. Mattias Skjelmose Jensen (Dänemark) - Lidl-Trek + 5:32; 8. Sepp Kuss (USA) - Team Visma + 7:58; 9. Harold Tejada (Kolumbien) - XDS Astana Team + 8:33; 10. Clement Berthet (Frankreich) - Groupama - FDJ United + 11:06
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