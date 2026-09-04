81-Jährige erschrak vor Radfahrerin und stürzte in Innsbruck schwer
Eine 81-jährige Radfahrerin ist am Freitag am St. Sigmund-Ufer in Innsbruck schwer gestürzt. Zuvor hatte sie sich vor einer unbekannten Radfahrerin erschrocken und stark nach links gelenkt.
Eine 81-jährige Radfahrerin ist am Freitagvormittag am St. Sigmund-Ufer in Innsbruck schwer gestürzt. Rettungskräfte brachten sie nach der Erstversorgung in die Klinik Innsbruck.
Die Frau war gegen 10.10 Uhr auf dem Radweg in Richtung Osten unterwegs. Auf Höhe der Markthalle wollte sie nach rechts abbiegen. Dabei erschrak sie laut Polizei vor einer bislang unbekannten Radfahrerin, die annähernd auf gleicher Höhe fuhr.
Die 81-Jährige lenkte daraufhin stark nach links und kam zu Sturz. Die unbekannte Radfahrerin blieb zunächst an der Unfallstelle, setzte ihre Fahrt später jedoch in Richtung Osten fort. Die Polizei bittet sie sowie weitere Zeugen des Unfalls, sich zu melden. (TT.com)