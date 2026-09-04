48-Jähriger könnte hinter den Sabotageakten in deutschen Umspannwerken stecken

Sabotageakte an der Infrastruktur und Anschläge gegen Unternehmen halten derzeit die deutschen Behörden in Atem. Nun mehren sich Hinweise auf mögliche Täter.

Seit Wochenbeginn gab es in Deutschland ständig Alarm wegen tatsächlicher oder vermuteter Sabotageversuche an Umspannwerken. Nach einem weiteren versuchten Angriff auf die Energieversorgung in Nordrhein-Westfalen (NRW) gehen die Ermittler jetzt Hinweisen aus zwei Bekennerschreiben nach. Die Polizei fahndet europaweit nach einem Mann aus NRW, der die Briefe verfasst haben soll, die bei mehreren deutschen Medienhäusern eingingen. Sie enthalten Medienberichten zufolge Informationen zu Taten, die zu diesem Zeitpunkt öffentlich noch nicht bekannt waren.

Vermutlich ein Einzeltäter

Am Donnerstagabend fanden Einsatzkräfte eine verdächtige Abschussvorrichtung an einem Umspannwerk nördlich von Köln. Ein Spaziergänger hatte die Konstruktion bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Konstruktionen ähnelten laut Polizei stark den Abschussvorrichtungen, mit denen Unbekannte in Bergheim westlich von Köln Kabel über die Oberleitungen geschossen und so mehrere Kraftwerksblöcke lahmgelegt hatten. Auch in Brandenburg hatte es zuvor schon einen erfolgreichen Angriff auf das Stromnetz gegeben.

All diese Angriffe reklamiert ein 48-Jähriger in zwei Bekennerbriefen für sich. „Ob es sich bei ihm tatsächlich um einen Tatverdächtigen handelt oder um einen Trittbrettfahrer, muss erst einmal geprüft werden“, betonte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Ermittler nehmen die Spur aber ernst – auch weil der Verfasser einen weiteren Angriff auf die kritische Infrastruktur an einem Kraftwerk bei Aachen erwähnt, von dem zu diesem Zeitpunkt nicht einmal die Behörden wussten. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte am Freitag, es spreche derzeit wenig für eine fremde staatliche Macht und mehr für einen Einzeltäter.

Diesmal vermuten die Ermittler auch keine linksextreme Gruppierung hinter den Sabotageakten. Die Schreiben würden sich nicht so lesen. Sehr wohl aber habe sich der mutmaßliche Bekenner gegen die „fossile Brennstoffindustrie“, die Rüstungsindustrie gewandt und den „Völkermord in Palästina“ kritisiert.

Brandsatz auf Baustelle