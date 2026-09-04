16. September bis 2. Oktober
Gemeinsam stark: Imst setzt auf Ehrenamt und Vielfalt in der Demokratiewoche
Unter der Leitung von Laura Moser (vorne) engagieren sich Bürgermeister Stefan Weirather, Kirsten Mair (Integrationsbüro), Nina Flür (Freiwilligenzentrum), Johanna Heumader-Schweigl (Miteinand in Imst) und Rafif Krabacher (JZI) für die Demokratiewoche.
© Alexander Paschinger
Zum siebenten Mal rücken die Stadt Imst und ihre Partner zwei Wochen lang das Thema Demokratie in den Mittelpunkt. Das Jahr des Ehrenamts wird dafür heuer gleich als Pate für die diesjährige Veranstaltungen genommen.
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