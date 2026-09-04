Schwindeln beim Führerschein als Geschäftsmodell auch in Tirol: Jetzt wird härter gestraft

Minikamera, Handy oder Kopfhörer: Wer bei der Führerscheinprüfung auf technische Schummelhilfe setzt, riskiert seit Anfang September eine 18-monatige Sperre. In Innsbruck wurden in den vergangenen zwei Jahren rund 30 Fälle aufgedeckt, allein im September waren es bereits drei. Die Behörden gehen von einer höheren Dunkelziffer aus.