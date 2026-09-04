Traumstart der Schwazer Handballer: Adler krönten beim Meister eine irre Aufholjagd
31:30 – Sparkasse Schwaz Handball Tirol drehte in Vöslau einen Sieben-Tore-Rückstand.
Vöslau Zur Halbzeit sah Schwaz bei Meister Vöslau bei einem 12:19-Rückstand wie der sichere Verlierer aus, am Ende jubelten die Knappenstädter in der ersten Runde der HLA Meisterliga über einen sensationellen 31:30-Erfolg. Der Reihe nach:
Vöslau schien zum Start der neuen Saison für die Tiroler Handball-Adler wie erwartet eine Nummer zu groß. Der Klassenunterschied verteilte sich zunächst über das ganze Feld, nach 30 Minuten schien die Messe bei einem 12:19-Rückstand gelesen und die Aussage von Cheftrainer Christoph Jauernik schien bestätigt: „In puncto Anspruch, der uns im ersten Spiel erwartet, auswärts mit dem Meister und nun auch Supercupsieger, ist alles gesagt, was den Schwierigkeitsgrad dieser Aufgabe betrifft.“
Die Schwazer steigerten sich trotz zunächst noch klarem Rückstand (16:24) nach der Pause auch dank Goalie Sebastian Nagl aber deutlich und kamen nach gut 50 Minuten erstmals bis auf zwei Tore heran (25:27), nach 57 Minuten folgte sogar die erste Führung (29:28), die dann mit 31:30 tatsächlich über die Zeit gebracht wurde. Ein Wahnsinns-Auftakt. „Ohne Worte. Kompliment an die ganze Truppe“, war Sportchef Thomas Lintner begeistert.
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