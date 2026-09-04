Traumstart der Schwazer Handballer: Adler krönten beim Meister eine irre Aufholjagd

31:30 – Sparkasse Schwaz Handball Tirol drehte in Vöslau einen Sieben-Tore-Rückstand.

Vöslau Zur Halbzeit sah Schwaz bei Meister Vöslau bei einem 12:19-Rückstand wie der sichere Verlierer aus, am Ende jubelten die Knappenstädter in der ersten Runde der HLA Meisterliga über einen sensationellen 31:30-Erfolg. Der Reihe nach:

Vöslau schien zum Start der neuen Saison für die Tiroler Handball-Adler wie erwartet eine Nummer zu groß. Der Klassenunterschied verteilte sich zunächst über das ganze Feld, nach 30 Minuten schien die Messe bei einem 12:19-Rückstand gelesen und die Aussage von Cheftrainer Christoph Jauernik schien bestätigt: „In puncto Anspruch, der uns im ersten Spiel erwartet, auswärts mit dem Meister und nun auch Supercupsieger, ist alles gesagt, was den Schwierigkeitsgrad dieser Aufgabe betrifft.“