Zwei Sicherungen lösten sich: Kletterer stürzte in den Lienzer Dolomiten 20 Meter ab

Ein Kletterer ist am Freitagmittag bei einer Tour durch die Laserz-Nordwand schwer verunglückt. Der 29-Jährige wurde nach einem rund 20 Meter tiefen Sturz mit dem Notarzthubschrauber geborgen.

Ein 29-jähriger Kletterer ist am Freitagmittag in der Laserz-Nordwand in den Lienzer Dolomiten rund 20 Meter abgestürzt. Der Einheimische erlitt schwere Verletzungen am Rücken und am Kopf. Er wurde in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen.

Der 29-Jährige war gemeinsam mit einem 33-jährigen Deutschen unterwegs. Die beiden hatten bereits vier Seillängen bewältigt und beim Wandbuch eine kurze Pause eingelegt. Anschließend begann der 29-Jährige gegen 12.40 Uhr mit dem Vorstieg in der fünften Seillänge.

Als er nicht mehr weiterkam, brachte er zwei sogenannte Friends als Zwischensicherungen im Fels an. Danach gab er seinem Begleiter das Zeichen, ihn abzulassen. Als sich der Kletterer in seinen Gurt setzte, lösten sich laut Polizei beide Sicherungsmittel aus dem Fels. Der 29-Jährige stürzte daraufhin etwa 20 Meter über die Wand ab und blieb verletzt liegen.