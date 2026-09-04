Auto geriet bei Matrei auf Gegenfahrbahn: Ehepaar bei Kollision verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Felbertauernstraße in Matrei sind am Freitag zwei Menschen verletzt worden. Ihr Auto kollidierte seitlich frontal mit einem entgegenkommenden Pkw.

Bei einer Kollision auf der Felbertauernstraße sind am Freitag ein 77-Jähriger und seine 75-jährige Ehefrau verletzt worden. Die Insassen des entgegenkommenden Autos blieben unverletzt.

Der 77-Jährige war gegen 12.50 Uhr mit seinem Pkw von Matrei in Richtung Mittersill unterwegs. Seine Ehefrau saß auf dem Beifahrersitz. Auf Höhe des Straßenkilometers 9,6 geriet der Wagen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Dort kam es zu einer seitlichen Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Pkw. Das Ehepaar erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung brachte die Rettung beide in das Bezirkskrankenhaus Lienz.