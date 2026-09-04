Unterhaus am Freitag
Derby-Bühne gehörte erneut Kematen, Unentschieden-Serie ärgert Kufstein-Trainer
Nach dem verschossenen Elfmeter von Teamkollege Max Plattner war Kematen-Neuzugang Tobias Peintner (blau) hellwach und avancierte beim 1:0-Derbysieg gegen Völs (Daniel Kofler) zum Goldtorschützen.
© Michael Kristen
Glücklicher Elfmeter ließ Kematen beim 1:0-Erfolg gegen Völs in der tt.com-Tiroler Liga auf die Siegerstraße einbiegen. Kufstein-Coach Ronny Gercaliu hat nach dem 2:2 gegen Lauterach genug von Punkteteilungen in der Westliga.
Kommentare