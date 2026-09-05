Tödlicher Alpinunfall bei Plangeross: 75-jährige Wanderin über Steilhang abgestürzt

Eine 75-jährige Deutsche ist am Freitag bei einer Wanderung im Bereich der Rüsselsheimer Hütte tödlich verunglückt. Die Frau stürzte bei Plangeross rund 60 Meter über einen felsdurchsetzten Hang ab.

Bei einer Wanderung in Plangeross im Pitztal ist am Freitagvormittag eine 75-jährige Urlauberin aus Deutschland bei einem Absturz tödlich verunglückt. Die Frau rutschte auf dem feuchten Untergrund aus und stürzte vor den Augen ihrer Familie rund 60 Meter ab.

Wie die Polizei am Samstagmorgen berichtet, war eine deutsche Urlauberfamilie gegen 8.30 Uhr zu einer Wanderung im Bereich der Rüsselsheimer Hütte im Geigenkammmassiv aufgebrochen und stieg über den markierten Wanderweg talwärts ab. Gegen 9.40 Uhr befand sich die Familie im Bereich „Kitzleite“ auf einer Seehöhe von rund 2055 Metern.

Rund 60 Meter abgestürzt

In diesem Wegabschnitt dürfte die 75-Jährige aufgrund der feuchten Bodenverhältnisse beim Übersteigen einer Erdstufe den Halt verloren haben. Sie geriet über den Wegrand hinaus und stürzte über einen etwa 35 Grad steilen, felsdurchsetzten Hang rund 60 Meter tief ab. Die Frau kam auf einem darunterliegenden Wandersteig zum Liegen.