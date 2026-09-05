Kommentar

BürgermeisterIn verzweifelt gesucht

Manfred Mitterwachauer

Kommentarvon Manfred Mitterwachauer

In Tirols Dorfparlamenten hat die übliche Bürgermeister-Rochade zwei Jahre vor der regulären Gemeinderatswahl eingesetzt. Wer Nachfolger findet, darf sich glücklich schätzen.

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