Unfälle am Freitag: Zwei Schwerverletzte bei Stürzen mit E-Bike und E-Scooter
Zwei schwere Stürze mit einem E-Bike und einem E-Scooter haben am Freitag die Einsatzkräfte in Aschau und Reutte gefordert. In beiden Fällen zogen sich die Lenker schwere Verletzungen zu.
Gleich zwei schwere Unfälle mit einem E-Scooter bzw. einem E-Bike haben sich am Freitag Tirol ereignet.
In Aschau lenkte am Freitag ein 52-jähriger Deutscher seinen E-Scooter auf der Zillertaler Dörferstraße (L 300), als er auf Höhe des Straßenkilometers 5,8 aus bisher ungeklärter Ursache stürzte. Er blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Eine vorbeikommende Autofahrerin bemerkte den Verunfallten, leistete umgehend Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte, die den Mann nach der Erstversorgung ins Krankenhaus brachten.
Ein weiterer schwerer Unfall ereignete sich gegen 18.45 Uhr im Gemeindegebiet von Reutte. Dort kam ein 62-jähriger Einheimischer mit seinem E-Bike auf der Forststraße zur Dürrenberg-Alm ebenfalls aus unbekannter Ursache zu Fall. Auch er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt ins Krankenhaus eingeliefert. (TT.com)