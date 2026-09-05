Unfälle am Freitag: Zwei Schwerverletzte bei Stürzen mit E-Bike und E-Scooter

Zwei schwere Stürze mit einem E-Bike und einem E-Scooter haben am Freitag die Einsatzkräfte in Aschau und Reutte gefordert. In beiden Fällen zogen sich die Lenker schwere Verletzungen zu.

Gleich zwei schwere Unfälle mit einem E-Scooter bzw. einem E-Bike haben sich am Freitag Tirol ereignet.

In Aschau lenkte am Freitag ein 52-jähriger Deutscher seinen E-Scooter auf der Zillertaler Dörferstraße (L 300), als er auf Höhe des Straßenkilometers 5,8 aus bisher ungeklärter Ursache stürzte. Er blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Eine vorbeikommende Autofahrerin bemerkte den Verunfallten, leistete umgehend Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte, die den Mann nach der Erstversorgung ins Krankenhaus brachten.