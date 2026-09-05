Sperre als Folge
Mehrere Verletzte nach Unfall auf der Fernpassstraße in der Nacht auf Samstag
Bei einem Verkehrsunfall auf der Fernpassstraße (B179) sind in der Nacht auf Samstag laut ersten Informationen mehrere Personen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 4.30 Uhr im Gemeindegebiet von Heiterwang. Offenbar kam es zu einer Frontalkollision zweier Wägen, dabei wurden die Insassen der Fahrzeuge verletzt.
Die Fernpassstraße musste für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten in beide Richtungen gesperrt werden. Die Sperre konnte nach knapp zwei Stunden um 6.15 Uhr wieder aufgehoben werden. (TT.com)