Innsbrucker mit zwei Neuzugängen
WSG Tirol vor Pflichtsieg im ÖFB-Cup, Wacker mit Revanchegelüsten nach Linz
Wiedersehen im ÖFB-Cup – nach der 0:3-Niederlage in der 2. Liga wollen die Wacker-Verteidiger Florian Kopp (M.) und Robin Littig die Angreifer von BW Linz (links Vucic) heute an die kurze Leine legen.
© gepa/Binder
Die zweite Runde des ÖFB-Cups unterbricht den Liga-Betrieb. Bundesligist WSG Tirol ist im Burgenland bei Amateur-Club Leithaprodersdorf großer Favorit. Der FC Wacker gastiert im Zweitliga-Duell bei Leader BW Linz.
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