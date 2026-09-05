Aussöhnung mit Propst steht aus
Lebensabend im Kloster: „Die Schwestern haben das erreicht, was sie wollten“
Die Schwestern Regina, Bernadette und Rita bei einer Messe in Goldenstein, wo sie heute zurückgezogen leben. Der Vatikan hat den Verbleib der Nonnen in ihrem Kloster abgesegnet.
© AFP/Klamar
Vor einem Jahr sind die drei Nonnen von Goldenstein gegen den Willen ihres Ordensoberen in ihr Kloster in Elsbethen bei Salzburg zurückgekehrt. Heute leben sie dort mit Unterstützung einer 24-Stunden-Pflege so, wie es immer ihr größter Wunsch war.
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