Superstar Alcaraz änderte bei US Open sein Outfit: „Zu oft meinen Nippel gesehen“

New York – Tennis-Star Carlos Alcaraz hat bei den US Open auf zahlreiche Online-Reaktionen reagiert und sein Outfit gewechselt. „Man hat zuletzt zu oft meinen Nippel gesehen. Ich habe gedacht, ich könnte sie zumindest für ein Match verstecken“, begründete der Spanier lachend seine Entscheidung beim Grand-Slam-Turnier in New York. Es sei seine Entscheidung unabhängig von seinem Ausrüster Nike gewesen, betonte der Titelverteidiger.

In den ersten beiden Spielen war der 23-Jährige im weit geschnittenen ärmellosen Basketball-Shirt aufgelaufen. Bei Schlagbewegungen wurden dabei immer wieder seine Brustwarzen freigelegt, was im Internet für reichlich Diskussionen sorgte. Für sein Drittrundenmatch gegen Wu Yibing zog Alcaraz sich nun ein eng anliegendes weißes Shirt unter das Tanktop. „Ich habe mich wirklich wohl mit einem weiteren Shirt gefühlt“, sagte Alcaraz. „Ich denke, ich werde dabei bleiben.“ Im Achtelfinale trifft er auf US-Profi Tommy Paul.

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Vier Jahre nach ihrem bisher letzten gemeinsamen Auftritt bei den US Open haben Serena und Venus Williams das Publikum in New York begeistert. Die US-Schwestern verloren am Freitag im Doppel gegen Maya Joint und Chan Hao-ching knapp mit 3:6,7:6(6),6:7(7). Für ihre Leistung wurden die 44-jährige Serena und ihre zwei Jahre ältere Schwester mit Ovationen verabschiedet.

Als Doppel haben die Schwestern 14 Grand-Slam-Titel gewonnen. Eigentlich hatte Serena ihre ruhmreiche Karriere mit 23 Einzeltriumphen bei Grand Slams bereits 2022 beendet, dann entschied sie sich aber noch einmal für eine Rückkehr auf die Profitour. Auch geplagt von körperlichen Beschwerden absolvierte sie seitdem nur ein Einzel, verlor in Wimbledon gegen Joint. Venus spielt regelmäßig im Einzel, ist dabei aber kaum noch konkurrenzfähig. Ihr Erstrundenaus bei den US Open war ihre 15. Niederlage in Serie.