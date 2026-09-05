Vor Klausur in Lienz
Tiroler Landesregierung steht unter Spannung: Mattle warnt vor neuen Energie-Abhängigkeiten
Die Energiewende elektrisiert nicht nur die Landesregierung. Spannungsfelder gibt es im Umfeld genug.
© (c) 2025 Rita Falk / Tiroler Tageszeitung
Vor dreieinhalb Jahren startete die Regierung „Mattle I“ mit einer Energie-Offensive in ihre erste schwarz-rote Amtszeit. Jetzt – ein Jahr vor der Wahl – soll sich bei der vorletzten Arbeitsklausur ab Montag in Lienz mit einer Bilanz der Kreis schließen.
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