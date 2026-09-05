Schauspielerin Erni Mangold mit 99 Jahren gestorben

Die österreichische Schauspielerin Erni Mangold ist tot. Die gebürtige Niederösterreicherin starb in der Nacht auf Samstag im Alter von 99 Jahren. Bekannt wurde sie sowohl durch ihre Arbeit am Theater als auch durch zahlreiche Rollen in Film und Fernsehen.

Die österreichische Schauspielerin Erni Mangold ist tot. Die gebürtige Niederösterreicherin sei in der Nacht auf Samstag in einem Wiener Altersheim „eingeschlafen“, teilte Mangolds Agent Klaus Kelterborn der APA am Samstag mit. Die Charakterdarstellerin, die sich selbst als „Theatervieh“ bezeichnete, aber auch durch ihre Rollen in Film und Fernsehen – von Peter Patzaks „Kassbach“ (1979) bis „Kottan ermittelt“ – große Bekanntheit erlangte, wurde 99 Jahre alt. (APA)