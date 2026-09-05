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Durststrecke beendet
Nach Sieg-Premiere atmete man in Wörgl durch: „Endlich haben wir uns belohnt“
Der erste Dreier: Trainer Dino Bevab.
© Rita Falk / Tiroler Tageszeitung
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