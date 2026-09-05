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Im Stundentakt
Neuer Halt angekündigt: Wo der REX2 ins Unterland künftig zusätzlich stehenbleibt
Ab Juli 2027 legt der REX2 einen zusätzlichen Stopp ein.
© Axel Springer
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten
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