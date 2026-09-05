Zukunft traf Tradition: Große Fragen, starke Begegnungen beim Tirol-Empfang im Alpbacherhof

Katharina Egger-Zierl (l.) und Ferdinand Marquez ( r.; beide GF Tirolerin) diskutierten mit Christina Scholochow (Mohemian), Martin Mühlbacher (Innio), Daniela Gruber (Silberquelle & Montes) und Philipp Falkner (v.l.; Prokurist Bergbahnen Sölden).

© Jan Hetfleisch