Tiefflug über Wohngebiet
„Es war ganz nah und riesig“: Augenzeugin schildert Luftschiff-Manöver über Innsbruck
Als ein Luftschiff am Freitagabend ungewöhnlich tief über die Innsbrucker Lohbachsiedlung flog, beobachtete die 24-jährige Pharmaziestudentin Iman Gafur die Situation von ihrem Balkon aus.
© Leserfoto: Rainhard Senfter, Privat
Die Notlandung eines Werbeluftschiffes Freitagabend am Innsbrucker Flughafen, bei der niemand verletzt wurde, hatte zuvor einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Eine Studentin, die im Lohbach wohnt, schildert die bangen Minuten.
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