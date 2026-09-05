Spider-Man, Odysseus und der Teufel in Prada: Hollywoods Kassen klingeln wieder

Das Kino war längst zum Auslaufmodell erklärt worden. Doch der Sommer 2026 erzählt eine andere Geschichte: Mit Milliardenumsätzen, ausverkauften Sälen und überraschenden Publikumshits erlebt Hollywood den erfolgreichsten Kinosommer seit Jahren. Noch ist die Trendwende nicht gesichert. Die Zeichen stehen aber besser als lange Zeit.