Ein Sommer wie damals
Spider-Man, Odysseus und der Teufel in Prada: Hollywoods Kassen klingeln wieder
Die Jugend sitzt nur am Handy? Von wegen: Im Sommer 2026 ging auch die Gen Z ins Kino.
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Das Kino war längst zum Auslaufmodell erklärt worden. Doch der Sommer 2026 erzählt eine andere Geschichte: Mit Milliardenumsätzen, ausverkauften Sälen und überraschenden Publikumshits erlebt Hollywood den erfolgreichsten Kinosommer seit Jahren. Noch ist die Trendwende nicht gesichert. Die Zeichen stehen aber besser als lange Zeit.
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