Triumph im Europapark: Tiroler Patrick Steindl ist neuer „Sommerhitkönig“

Großer Erfolg für den Tiroler Musiker Patrick Steindl: Der Unterländer gewann am Sonntag das Finale der ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ und sicherte sich mit seinem Titel „Ein heißer Sommerflirt“ die Krone als „Sommerhitkönig“. Für den jungen Familienvater und Lkw-Mechaniker ist es der bislang größte Erfolg seiner musikalischen Laufbahn.