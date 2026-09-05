Erfolg bei Schlager-Show
Triumph im Europapark: Tiroler Patrick Steindl ist neuer „Sommerhitkönig“
Stefan Mross übergab Patrick den Pokal vor 1,4 Millionen Zuschauern: „Unser letzter Sommerhitkönig kommt aus Tirol, Chapeau!“
© Partl
Großer Erfolg für den Tiroler Musiker Patrick Steindl: Der Unterländer gewann am Sonntag das Finale der ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ und sicherte sich mit seinem Titel „Ein heißer Sommerflirt“ die Krone als „Sommerhitkönig“. Für den jungen Familienvater und Lkw-Mechaniker ist es der bislang größte Erfolg seiner musikalischen Laufbahn.
Kommentare