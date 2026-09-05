Streit vor Lokal eskalierte: 31-Jähriger trat Mann in Innsbruck gegen den Kopf

Bei einer Auseinandersetzung vor einem Lokal in Innsbruck ist in der Nacht auf Freitag ein 25-jähriger Afghane verletzt worden. Gegen 23.20 Uhr soll es zwischen dem 25-Jährigen und einem 31-jährigen Iraner zu einem Streit gekommen sein.

Ersten Erhebungen zufolge dürfte Auslöser der Auseinandersetzung gewesen sein, dass der 25-Jährige zuvor Gäste im Lokal angepöbelt habe. Im Zuge des Streits versetzte der 31-Jährige dem Mann einen Fußtritt gegen den Kopf.