Alpine-Pilot Gasly holte sensationell die Pole Postion von Monza

Monza - Der Franzose Pierre Gasly hat sich sensationell die Pole Position für das Formel-1-Rennen in Monza geschnappt. Der Alpine-Pilot fing in einem spannenden Qualifying am Samstag noch George Russell (+0,060 Sek.) im Mercedes ab und geht damit vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Italien am Sonntag (15.00 Uhr/live ServusTV, Sky). WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli (Mercedes) wurde zwar Siebenter, wird wegen eines unerlaubten Motorenwechsels aber von ganz hinten starten.

„Das ist unglaublich! Ich mag diese Strecke“, funkte Gasly nach seiner ersten Karriere-Pole überglücklich an die Box. Vor sechs Jahren hatte Gasly in Monza ebenso überraschend im damaligen AlphaTauri seinen einzigen Grand-Prix-Sieg gefeiert. „Wow“, kommentierte Russell das Quali-Resultat. Oscar Piastri (McLaren) wurde Dritter, knapp vor dem Ferrari-Duo Charles Leclerc und Lewis Hamilton. Vorjahressieger Max Verstappen muss sich mit dem sechsten Startplatz begnügen. Sein Red-Bull-Teamkollege Liam Lawson, der erneut den verletzten Isack Hadjar ersetzte, kam nicht über den 14. Platz hinaus.