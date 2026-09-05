Übermüdet und alkoholisiert
Alko-Lenkerin (62) brachte in Weer zwei Rennradfahrer zu Sturz
Die beiden Radfahrer wurden beim Unfall verletzt.
© ZOOM.Tirol
Eine übermüdete und alkoholisierte Autofahrerin hat am Samstagvormittag in Weer zwei Rennradfahrer im Alter von 27 und 28 Jahren zu Sturz gebracht. Die 62-Jährige fiel beim Überholen der beiden Männer in Sekundenschlaf, woraufhin ihr Wagen nach rechts steuerte und die beiden Sportler touchierte, informierte die Polizei.
Die beiden Rennradfahrer erlitten Verletzungen und wurden ins Krankenhaus Schwaz gebracht. An den Fahrrädern entstand erheblicher Schaden. (TT.com)