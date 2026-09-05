Alko-Lenkerin (62) brachte in Weer zwei Rennradfahrer zu Sturz

Eine übermüdete und alkoholisierte Autofahrerin hat am Samstagvormittag in Weer zwei Rennradfahrer im Alter von 27 und 28 Jahren zu Sturz gebracht. Die 62-Jährige fiel beim Überholen der beiden Männer in Sekundenschlaf, woraufhin ihr Wagen nach rechts steuerte und die beiden Sportler touchierte, informierte die Polizei.