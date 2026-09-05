Erhard Berger in Pension
Der Wettermann, der auch heftigstem Gegenwind beharrlich standhält
Nach 20 Jahren trifft Erhard Berger zufällig vor dem Interview auf seine ehemalige Sprechlehrerin Heide Birkner.
© Axel Springer
Er war der Mann, der seine Vorhersagen mit Adrenalin-Videos koppelt und es bei der Kleidung bunt treibt: Nach fast 40 Jahren als Wettermann beim ORF Tirol geht Erhard Berger in Pension. Ein Gespräch über das Ankämpfen gegen den Föhn am Kofel, Fans, Rückgrat und die Liebe zur Meteorologie.
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