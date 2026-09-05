Der Wettermann, der auch heftigstem Gegenwind beharrlich standhält

Er war der Mann, der seine Vorhersagen mit Adrenalin-Videos koppelt und es bei der Kleidung bunt treibt: Nach fast 40 Jahren als Wettermann beim ORF Tirol geht Erhard Berger in Pension. Ein Gespräch über das Ankämpfen gegen den Föhn am Kofel, Fans, Rückgrat und die Liebe zur Meteorologie.