Sprung in die Gumpe: 32-Jährige bei Canyoningtour in Oetz am Bein verletzt

Oetz – Bei einer geführten Canyoningtour in der Auerklamm im Gemeindegebiet von Oetz hat sich am Samstag gegen Mittag eine 32-jährige Frau verletzt. Die zwölfköpfige Gruppe musste im ersten Drittel der Tour einen Sprung aus etwa fünf bis sechs Metern Höhe absolvieren.

Unmittelbar nach dem Eintauchen in die Gumpe stieß die Deutsche mit ihrem rechten Fuß am Grund auf und verletzte sich dabei am rechten Sprunggelenk. Die Frau konnte die Tour nicht mehr fortsetzen. Sie wurde vom Notarzthubschrauber „Martin 2“ mittels Tau geborgen und ins Krankenhaus gebracht. (TT.com)