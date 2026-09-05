Oberländerin (53) verlor Tausende Euro durch FinanzOnline-Betrug
Eine 53-jährige Frau aus dem Oberland ist Opfer eines Betrugs geworden. Ende August erhielt sie auf ihrem Handy eine SMS mit einem Link zur vermeintlichen Registrierung ihres FinanzOnline-Zuganges. Da sie die Zugangsdaten tatsächlich beantragt hatte und diese vom Finanzamt noch nicht erhalten hatte, hielt sie die Nachricht für echt und gab über ein Formular ihre persönlichen Daten sowie ihre Bankdaten bekannt.
Am Freitag meldete sich ein angeblicher Bankmitarbeiter telefonisch bei der Frau und täuschte vor, dass ihr Bankkonto gehackt worden sei. Unter dem Vorwand, das Konto sperren zu müssen, brachte der unbekannte Täter die 53-Jährige dazu, mehrere echte Verifizierungscodes für Überweisungen weiterzugeben. Mithilfe eines dieser Codes überwies der Unbekannte einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag vom Konto der Frau auf ein fremdes Konto. (TT.com)