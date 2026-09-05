Oberländerin (53) verlor Tausende Euro durch FinanzOnline-Betrug

Eine 53-jährige Frau aus dem Oberland ist Opfer eines Betrugs geworden. Ende August erhielt sie auf ihrem Handy eine SMS mit einem Link zur vermeintlichen Registrierung ihres FinanzOnline-Zuganges. Da sie die Zugangsdaten tatsächlich beantragt hatte und diese vom Finanzamt noch nicht erhalten hatte, hielt sie die Nachricht für echt und gab über ein Formular ihre persönlichen Daten sowie ihre Bankdaten bekannt.