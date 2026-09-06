Vulkanausbruch legt Flugverkehr in Jakarta lahm

Ein Ausbruch des Vulkans Anak Krakatau in Indonesien hat den Flugverkehr am größten Flughafen der Hauptstadt Jakarta teilweise lahmgelegt. Wegen Vulkanasche wurden hunderte Flüge gestrichen, wie das Verkehrsministerium mitteilte. Der internationale Flughafen Soekarno-Hatta setzte den Betrieb bis 09.30 Uhr Ortszeit aus.

Insgesamt fielen 209 Flüge aus, darunter auch mehrere internationale Verbindungen. Der Vulkan war bereits am späten Freitag ausgebrochen. Die Aschewolke erreichte nach Angaben der Wetterbehörde eine Höhe von bis zu 15.000 Metern. Die Katastrophenschutzbehörde rief die Bevölkerung auf, wachsam zu bleiben und bei Ascheregen Masken zu tragen. Örtlichen Medienberichten zufolge sagten mehrere Schulen bereits am Samstag den Unterricht ab, da Schüler und Anrainer wegen der Asche über Augenreizungen klagten.