Ins Schleudern geraten: Pkw-Lenker auf Inntalautobahn bei Stams verletzt

Ein 64-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Inntalautobahn (A12) bei Stams verletzt worden. Der Mann war gegen 18.30 Uhr in Richtung Innsbruck unterwegs, als sein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet. Das Fahrzeug touchierte mehrfach die Betontrennwand zur Gegenfahrbahn und kam schließlich auf dem zweiten Fahrstreifen zum Stillstand, berichtet die Polizei.