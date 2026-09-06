Ins Schleudern geraten: Pkw-Lenker auf Inntalautobahn bei Stams verletzt
Ein 64-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Inntalautobahn (A12) bei Stams verletzt worden. Der Mann war gegen 18.30 Uhr in Richtung Innsbruck unterwegs, als sein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet. Das Fahrzeug touchierte mehrfach die Betontrennwand zur Gegenfahrbahn und kam schließlich auf dem zweiten Fahrstreifen zum Stillstand, berichtet die Polizei.
Der Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik gebracht. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht in den Unfall verwickelt. Die A12 musste zunächst kurzzeitig komplett gesperrt werden und war anschließend bis zum Abschluss der Aufräumarbeiten nur einspurig befahrbar. Im Einsatz standen Rettung, Notarzt, die Feuerwehr Silz, die Asfinag sowie die Autobahnpolizei. (TT.com)