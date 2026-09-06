Mit Cosmó und Ina Regen
Pizzera & Jaus begeisterten Tausende in Kitzbühel: Die große Bildergalerie
Paul Pizzera weiß, wie man Stimmung macht. So auch am Samstag in Kitzbühel, das Tennisstation war mit Tausenden Feierwütigen gefüllt.
© Mia Maria Knoll
Mit ihrer „Jetz' kummst ma auf de Tour“ gastierten Pizzera & Jaus am Samstagabend im Tennisstadion in Kitzbühel. Tausende Fans ließen sich dieses musikalische Spektakel nicht entgehen. Mit dabei waren außerdem ESC-Teilnehmer Cosmó und Singer-Songwriterin Ina Regen.
Bildergalerie zum Durchklicken (© Mia Maria Knoll)
© mia Maria Knoll
© mia Maria Knoll
© mia Maria Knoll
© mia Maria Knoll
© mia Maria Knoll
© mia Maria Knoll
© mia Maria Knoll
© mia Maria Knoll
© mia Maria Knoll
© mia Maria Knoll
© mia Maria Knoll
© mia Maria Knoll
© mia Maria Knoll
© mia Maria Knoll
© mia Maria Knoll
© mia Maria Knoll
© mia Maria Knoll
© mia Maria Knoll
© mia Maria Knoll
© mia Maria Knoll
© mia Maria Knoll
© mia Maria Knoll
© mia Maria Knoll
Kommentare