Mit Cosmó und Ina Regen

Pizzera & Jaus begeisterten Tausende in Kitzbühel: Die große Bildergalerie

Paul Pizzera weiß, wie man Stimmung macht. So auch am Samstag in Kitzbühel, das Tennisstation war mit Tausenden Feierwütigen gefüllt.
© Mia Maria Knoll

Mit ihrer „Jetz' kummst ma auf de Tour“ gastierten Pizzera & Jaus am Samstagabend im Tennisstadion in Kitzbühel. Tausende Fans ließen sich dieses musikalische Spektakel nicht entgehen. Mit dabei waren außerdem ESC-Teilnehmer Cosmó und Singer-Songwriterin Ina Regen.

Bildergalerie zum Durchklicken (© Mia Maria Knoll)

© mia Maria Knoll

© mia Maria Knoll

© mia Maria Knoll

© mia Maria Knoll

© mia Maria Knoll

© mia Maria Knoll

© mia Maria Knoll

© mia Maria Knoll

© mia Maria Knoll

© mia Maria Knoll

© mia Maria Knoll

© mia Maria Knoll

© mia Maria Knoll

© mia Maria Knoll

© mia Maria Knoll

© mia Maria Knoll

© mia Maria Knoll

© mia Maria Knoll

© mia Maria Knoll

© mia Maria Knoll

© mia Maria Knoll

© mia Maria Knoll

© mia Maria Knoll

Kommentare

0