Offene Beziehung: Wie sie funktioniert und woran sie scheitert
Offen leben und lieben, neue (romantische) Verbindungen zu Menschen suchen – eine offene Beziehung klingt nach Abenteuer und Abwechslung. Sie ist aber auch Arbeit. Paar- und Sexualtherapeutin Friederike Kleinknecht erklärt im Podcast-Gespräch, ob man Sex und Gefühle trennen kann, warum Eifersucht unweigerlich zum Thema wird und wie realistisch der Weg zurück in die Monogamie ist.
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Zur Person
Dr. Friederike Kleinknecht ist Paar- und Sexualtherapeutin in Innsbruck. Schwerpunkte in ihrer Arbeit sind unter anderem Kommunikation, Beziehungsdynamiken, Affären und Lustlosigkeit, BDSM, Kinks/Fetische sowie offene Beziehungen und Polyamorie.
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