Offene Beziehung: Wie sie funktioniert und woran sie scheitert

Offen leben und lieben, neue (romantische) Verbindungen zu Menschen suchen – eine offene Beziehung klingt nach Abenteuer und Abwechslung. Sie ist aber auch Arbeit. Paar- und Sexualtherapeutin Friederike Kleinknecht erklärt im Podcast-Gespräch, ob man Sex und Gefühle trennen kann, warum Eifersucht unweigerlich zum Thema wird und wie realistisch der Weg zurück in die Monogamie ist.