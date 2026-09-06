🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Offene Beziehung: Wie sie funktioniert und woran sie scheitert

Wie viel Einblick will man in die Chats seiner Partnerin oder seines Partners, wenn die Beziehung geöffnet wird? Über diese Dinge sollte man vorab miteinander sprechen.
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Ornella Wächter

Von Ornella Wächter

Offen leben und lieben, neue (romantische) Verbindungen zu Menschen suchen – eine offene Beziehung klingt nach Abenteuer und Abwechslung. Sie ist aber auch Arbeit. Paar- und Sexualtherapeutin Friederike Kleinknecht erklärt im Podcast-Gespräch, ob man Sex und Gefühle trennen kann, warum Eifersucht unweigerlich zum Thema wird und wie realistisch der Weg zurück in die Monogamie ist.

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Zur Person

Dr. Friederike Kleinknecht ist Paar- und Sexualtherapeutin in Innsbruck. Schwerpunkte in ihrer Arbeit sind unter anderem Kommunikation, Beziehungsdynamiken, Affären und Lustlosigkeit, BDSM, Kinks/Fetische sowie offene Beziehungen und Polyamorie.

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