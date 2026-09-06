Kollision beim Abbiegen auf in Wörgl: Zwei Frauen leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ist es in der Nacht auf Sonntag auf der Tiroler Straße (B171) in Wörgl gekommen. Eine 20-Jährige wollte gegen 23.20 Uhr mit ihrem Pkw nach links zu einer Tankstelle abbiegen. Zeitgleich setzte ein nachfolgender 19-jähriger Österreicher zum Überholen an.

Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Wagen des 19-Jährigen wurde durch den Aufprall gegen einen Laternenmast geschleudert. Die 20-jährige Lenkerin und ihre gleichaltrige Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Laternenmast durchtrennt

An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei vermutlich Totalschaden. Der Laternenmast wurde durch die Wucht des Aufpralls vollständig durchtrennt und musste vom Notdienst der Stadtwerke Wörgl gesichert werden.