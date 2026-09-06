Gehsteigrampe übersehen: E-Scooter-Fahrerin in Innsbruck schwer verletzt

Eine 20-Jährige hat sich am Samstagabend bei einem E-Scooter-Unfall in Innsbruck schwere Verletzungen zugezogen. Die Einheimische war gegen 20.30 Uhr auf dem Radfahrstreifen am Innrain unterwegs, als sie auf Höhe des Hauses Innrain 63 eine Gehsteigrampe am Ende des Radwegs übersah und stürzte.