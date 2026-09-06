Wein, Musik und Kaiserwetter

Volle Gassen, klingende Gläser und beste Stimmung beim Weinfest in Innsbruck

Dalia Föger

Von Dalia Föger

Wein im Glas, Musik in den Gassen und sommerliche Stimmung: Das Wein-Gassenfest wurde zum Treffpunkt für Genießer.