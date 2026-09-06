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Wein, Musik und Kaiserwetter
Volle Gassen, klingende Gläser und beste Stimmung beim Weinfest in Innsbruck
Von Dalia Föger
Wein im Glas, Musik in den Gassen und sommerliche Stimmung: Das Wein-Gassenfest wurde zum Treffpunkt für Genießer.
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